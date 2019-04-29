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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
29.04.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 31'e çıktı

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Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 31'e çıktı

Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

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  • Endonezyadaki sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 31e çıktı
  • Endonezyadaki sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 31e çıktı
  • Endonezyadaki sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 31e çıktı
  • Endonezyadaki sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 31e çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle son birkaç günde Bengkulu kentinde 29, başkent Cakarta'da da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afet nedeniyle 13 kişinin kaybolduğu Bengkulu'da 12 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, Cakarta'da ise 2 binden fazla kişinin yerinden olduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına binlerce kişinin katıldığı ancak yardım faaliyetlerinin, elektrik kesintisi, kapanan yollar ve afetten etkilenen çeşitli bölgeler arasındaki uzun mesafeler nedeniyle sekteye uğradığı kaydedildi.

Bengkulu'daki ölümlerin çoğuna bir toprak kaymasının neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ajanstan dün yapılan açıklamada, bölgedeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle 184 evin ve 4 okulun yıkıldığı, çok sayıda yol ve köprünün de zarar gördüğü kaydedilmişti.

Papua eyaletinde martta meydana gelen selde 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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