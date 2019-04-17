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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.04.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Endonezya’da oy kullanma işlemi tamamlandı

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Endonezya’da oy kullanma işlemi tamamlandı

Endonezya'da devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

Ülke genelinde 34 eyaletteki 80 seçim bölgesinde kurulan sandıklarda kayıtlı seçmenlerin yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 13.00’te tamamlandı.     

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine başlanırken, anket şirketlerinin seçim verilerini yayınlamasına ise yerel saatle 15.00’te izin verilecek.      

Sakin bir ortamda yapılan ve ilk kez devlet başkanlığı ile milletvekili seçiminin aynı günde yapıldığı seçimde, seçim güvenliği için bir milyondan fazla personel görevlendirildi.     

Papua eyaletinin başkenti Jayapura'daki seçim yetkilileri, başkente bağlı bazı bölgelerde oy pusulası ve oy sandığı temininde yaşanan sorunlardan dolayı oy verme işleminde gecikmeler olduğunu bildirdi.     

190 milyondan fazla seçmenin kayıtlı olduğu ve yüzde 70 civarında katılım oranı beklenen ülkede, devlet başkanlığı seçimi için yeniden aday olan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) üyesi mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo ve rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto yarışıyor.      

Yaklaşık 810 bin sandığın kurulduğu ve 16 ulusal partinin yer aldığı seçimde, merkez parlamento, eyalet, il ve ilçeleri kapsayan yerel yönetimlerin bölgesel meclisleri için 245 binden fazla milletvekili adayı bulunuyor ve toplamda da 20 bin 528 sandalye yer alıyor.     

Öte yandan devlet başkanlığı için sadece iki adayın yarışması nedeniyle ikinci tura gerek kalmadan en fazla oyu alan seçilmiş olacak. Seçimde yer alan partilerin, merkez parlamentoda Temsilciler Meclisine (DPR) girebilmesi için ise yüzde 4 barajını aşması gerekiyor.     

Widodo ve Subianto’nun daha önce de rakip olduğu 2014 başkanlık seçimde, Widodo yüzde 53,15 oy oranı ile devlet başkanı olmuştu.     

Yüksek Seçim Kurulunun (KPU) resmi seçim sonuçlarını 22 Mayıs’a kadar açıklaması bekleniyor.     

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