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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.04.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

Endonezya'da halk sandık başında

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Endonezya'da halk sandık başında

Endonezya'da halk, devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına gitti.

Ülke genelinde kurulan yaklaşık 810 bin sandıkta kayıtlı 190 milyondan fazla seçmen, yerel saatle 07.00’de başlayan seçimde, iki devlet başkanı ve 245 bin 106 milletvekili adayı için oy kullanmaya başladı.

Devlet başkanlığı seçiminde, yeniden aday olan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) üyesi mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo ve rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto yarışıyor.

Merkez parlamento, eyalet, il ve ilçeleri kapsayan bölgesel meclisler için toplamda 20 bin 528 sandalyenin bulunduğu seçimde, 16 ulusal parti yer alıyor.

Oy verme işleminin, yerel saatle 13.00’de sona ermesinin ardından oy sayma işlemine başlanacak.

Anayasa Mahkemesi kuralına göre, sandıkların kapanmasından 2 saat sonra da anket şirketlerinin seçim verilerini yayınlamasına izin verilecek.
İlk kez eş zamanlı olarak düzenlenen devlet başkanlığı ve milletvekili seçiminde, yüzde 70 civarında katılım beklenirken, 2014’de 3 ay arayla yapılan başkanlık ve milletvekili seçiminde ise katılım oranı sırasıyla yüzde 69,58 ve 75,11 olmuştu.

Bu arada Widodo'nun rakibi Subianto, Bogor kentinin Babakan Padang bölgesindeki seçim merkezinde oyunu kullandı. Widodo'nun ise başkent Cakarta'nın Gambir bölgesinde ilerleyen saatlerde oyunu kullanması bekleniyor.

Widodo ve Subianto’nun daha önce de rakip olduğu 2014 başkanlık seçimde, Widodo yüzde 53,15 oy oranı ile devlet başkanı olmuştu.

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