AA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 09:58,
Endonezya'da 4 katlı bina çöktü
Gelen son dakika haberine göre, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 4 katlı binanın çöktüğü bildirildi.
TVOne kanalının haberine göre, başkentin batısındaki Slipi bölgesinde 4 katlı iş merkezinde kısmı çökme meydana geldi.
Olayda 3 kişinin yaralandığı belirtilerek, çökmenin gerçekleştiği bölümün giriş katında market olması nedeniyle enkaz altında çok sayıda kişinin bulunmasından endişe edildiği vurgulandı.
Henüz nedeni bilinmeyen kazada, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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