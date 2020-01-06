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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 09:58,Son Güncelleme:/

Endonezya'da 4 katlı bina çöktü

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Endonezya'da 4 katlı bina çöktü

Gelen son dakika haberine göre, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 4 katlı binanın çöktüğü bildirildi.

TVOne kanalının haberine göre, başkentin batısındaki Slipi bölgesinde 4 katlı iş merkezinde kısmı çökme meydana geldi.

Olayda 3 kişinin yaralandığı belirtilerek, çökmenin gerçekleştiği bölümün giriş katında market olması nedeniyle enkaz altında çok sayıda kişinin bulunmasından endişe edildiği vurgulandı.

Henüz nedeni bilinmeyen kazada, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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