En yüksek binanın en yüksek noktası satılıyor: 1 milyar dolar

828 metrelik yüksekliği ile New York’taki Empire State gökdeleninin iki katı yüksekliğe sahip Burj Khalifa’nın gözlem kulesinin de bulunduğu en üst katı 1 milyar dolara (5.95 milyar TL) yeni alıcısını bekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir gayrimenkul şirketi olan Emaar Properties’in satışa çıkardığı gözlem kulesini yılda 16 milyon turist ziyaret ederken 190 milyon dolar gelir getirdiği ifade ediliyor. 160 katlı Burj Khalifa, 2010 yılından itibaren bu rekorun sahibi.