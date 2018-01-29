En çok otobüste, metroda taciz ediyorlar

BAŞKENTTE 2016 yılında kayıtlara geçen cinsel taciz ve saldırı sayısı 156’yken, bu rakam 2017 yılında tam 295 olarak açıklandı. Özellikle yolcu sayısının yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde taciz ile saldırı olaylarının daha sık meydana geldiği belirtildi. Bu yılın başında da cinsel saldırı ve taciz olaylarının sıkça yaşandığı bilgisini veren Berlin polisi, son altı gün içinde beş kadının bu konularda şikayetçi olduğunu açıkladı. Cinsel saldırı ve taciz olaylarının sayısının artmasının nedenlerinden biri de 2016 yılında yürürlüğe giren yasanın kapsamının genişletilmesi olarak açıklanıyor. Yeni yasada kadınlara laf atılması da cinsel taciz olarak kabul ediliyor.