Emekli Amerikalı General Conway: Suriye’de Türk ve Amerikan askerlerinin çatışması engellenebilir

BUGÜN SURİYE’NİN DURUMU AFGANİSTAN’DAN BETER

Türkiye’nin ABD’deki askeri ateşi olarak görev yaptıktan sonra Balyoz davası nedeniyle üç yıl cezaevinde kalan emekli Tümgeneral Nogaylaroğlu, Türkiye’nin savunma sanayisinde NATO ittifakı dışında işbirliği arayışına girmesinin sorumlusunun NATO müttefikleri olduğunu söyledi. Nogaylaroğlu, ‘Patriot istiyoruz Amerika hayır diyor, Avrupa hayır diyor. Gönderdikleri patriotları geri alıyorlar. Oysa biz Avrupa’nın da sınırlarını koruyan ülkeyiz. Bütün tehlikelere bizzat muhatap olan biziz. Türkiye Libya ve Afganistan’a oralarda öncelikli çıkarı olduğu için gitmedi. NATO müttefiki olarak sorumluluklarını yerine getirmek için gitti. Bugün Suriye’nin durumu Afganistan’dan beter. NATO’ya tehdit altında olduğumuzu söylüyoruz, sorumluluklarını yerine getirmek zorundalar. Batı iç politikayı NATO’nun çıkarlarının önüne koymamalı. Liderler geçicidir. Başkan Trump bugün burada ama yarın olmayacak. Oysa Türkiye ve ABD iki NATO müttefiki olmaya devam edecek’ dedi.

EN KÖTÜ SENARYO ÖNLENEBİLİR... ÖNLENMİYORSA ÖNLEME ARZUSU YOKTUR

Emekli Amerikalı General Conway ise NATO ülkelerinin Türkiye’nin beklentileri yok sayma noktasında ortak bir tutum içinde olduğuna ilişkin görüşe itiraz etti. NATO’nun Türkiye’nin ittifaktan uzaklaşmasına neden olacak tutumlardan kaçınması gerektiğine dikkat çeken Conway şunları söyledi: ‘Savunma Bakanı Mattis ve Dışişleri Bakanı Tillerson bugün Türkiye ile ilişki açısından çok dikkatli davranma gayreti içinde. Suriye’de TSK’nın operasyon yaptığı alan koalisyon güçlerinden sadece 60 mil uzakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Menbiç’e gideceğiz’ diyor. General Votel ise ‘Menbiç’ten çıkma planımız yok’ dedi. En kötü senaryonun yaşanma olasılığı var. Bunun engellenmesi için çok yakın temasta olunması lazım. Amerikan ordusundan birisinin çıkıp sınır güvenliği gücü kurulduğunu açıklaması yanlış oldu. Ama Türkiye’nin sınır ötesi operasyonu da bir o kadar sürpriz oldu. Türk ve Amerikan askerleri arasında çatışma önlenebilir. Bir çatışma ancak bunu önleme yönünde bir isteklilik olmazsa gerçekleşebilir.’

ABD KÖTÜ ADAMLARI YPG İLE DEĞİL ANCAK BİZİMLE TEMİZLER

Bertan Nogaylaroğlu, ABD’nin Suriye’deki çıkarının Türkiye ile birlikte hareket etmekte olduğunu savundu. ABD’nin PKK’nın Suriye kolu YPG ile ilişkisini ‘taktiksel ve dar bir vizyon’ diye nitelendiren Nogaylaroğlu, ‘Rusya orada, İranlılar Suriye’nin her yanında. Bu ortamda yeni Suriye’yi kiminle inşa edeceksiniz? Türkiye ile ABD’nin Ortadoğu’daki kaderi bir. Biz o bölgede yaşıyoruz, orada neyin ne olduğunu sizden iyi biliyoruz. Gerçek dostunuz biziz. Bu küçük grupları bırakın, politikanızı gözden geçirin. Gelin kötü adamları birlikte temizleyelim. Kötü adamları YPG ile temizleyemezsiniz. Kerkük tehlike altındayken derhal bırakıp kaçtı bunlar’ diye konuştu.