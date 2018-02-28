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    El ele tutuş acın azalsın

    Hürriyet Haber
    28.02.2018 - 01:40 | Son Güncelleme:

    ABD’de yapılan yeni araştırmaya göre el ele tutuşmak, çiftlerde fiziksel acıyı ciddi oranda azaltabiliyor. Hem de bu oran yüzde 34’ü dahi bulabiliyor.

    ColOrado’daki Boulder Üniversitesi’nden nörolog Dr. Pavel Goldstein ve ekibinin araştırmasına, 23-32 yaşlarında 22 heteroseksüel çift katıldı. Araştırmada kadınların kollarına, eşleri ellerini tutarken ve onların fiziksel teması yokken sıcak demir parçası dokunduruldu. Eşlerinin elini tutan kadınların, acıyı ortalama yüzde 34 daha az hissettiği belirlendi. BBC Türkçe’nin haberine göre ekibin lideri Dr. Goldstein, araştırmalarını şöyle değerlendirdi: “Eşin empati duygusu ne kadar yüksekse, el ele tutuşmanın ağrı kesici etkisi de o kadar güçlü oluyor.”

    Etiketler: el , çift , gazetehaberleri
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