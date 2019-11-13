El Chapo’nun eşi TV yıldızı oluyor
Ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilen Meksikalı uyuşturucu baronu “El Chapo” (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman’ın eski güzellik kraliçesi eşi Emma Coronel Aispuro, “Cartel Crew” (Kartel Ekibi) isimli reality şovun ikinci sezonuna dahil olacak.
Gelecek hafta VH1 televizyonunda yayınlanacak olan şovda uyuşturucu kartelindeki hayatını anlatacak olan Asipuro’nun, 2015’te Guzman’ın hapisten kaçma planında kilit rol oynadığı iddia edilmişti.
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