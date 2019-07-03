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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
03.07.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Ekvador'da kaçak madene binlerce polis ve askerle müdahale

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Ekvador'da kaçak madene binlerce polis ve askerle müdahale

Ekvador'da hükümet, ülkenin kuzeyindeki Buenos Aires bölgesinde, 2017'de altın keşfedilmesinin ardından ortaya çıkan kaçak madene binlerce asker ve polisle müdahalede bulundu.

İçişleri ve Polis Bakanı Maria Paula Romo, altın madeni çevresinde suç oranının artması ve sorunun büyüklüğünün polis müdahelesini zorunlu kıldığını belirtti.     Romo, 2 bin 400 polis ve askerin Buenos Aires bölgesinin 95 kilometre kuzeyindeki madenin kontrolü aldıklarını kaydetti.     

Ekvadorda kaçak madene binlerce polis ve askerle müdahale

Ordunun kuzey sorumlusu General Agustin Proano, kaçak madencilerin tahliyesinin sorunsuz şekilde sürdüğünü ifade etti.     

Emniyet Genel Müdürü Hernan Carrillo da tahliye edilenlerin yüzde 60'ının Kolombiya ve Venezuela asıllı olduklarını dile getirdi.    

Ekvadorda kaçak madene binlerce polis ve askerle müdahale

 

Bölgede 2017'de altın rezervi keşfedilmesinden bu yana nüfusun artarak 10 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Ağır silahlara sahip organize suç örgütlerinin varlık göstermeye başladığı ve cinayet, insan kaçakçılığı gibi suçların yoğunlaştığı bölgede son haftalarda silahlı çatışmalar yaşanmıştı.     

Ekvadorda kaçak madene binlerce polis ve askerle müdahale

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, pazartesi günü bölgede acil durum ilan etmişti.       

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