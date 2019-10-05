Efsanenin başı büyük dertte
ABD’li efsane aktör Robert De Niro’ya (76), eski çalışanı Graham Chase Robinson (31) tarafından 12 milyon dolarlık (68 milyon 364 bin TL) tazminat davası açıldı.
Oscarlı aktörü cinsiyet ayrımcılığı ve sözlü tacizle suçlayan Robinson, iddialarına kanıt olarak De Niro’nun yolladığı sesli mesajları gösterdi. Mesajlarda De Niro’nun cinsiyetçi küfürler savurduğu ve “Bana saygısızlık etmeye nasıl cüret edersin” diye bağırdığı duyuluyor.
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