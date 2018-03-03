Edirne’ye geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

YUNAN Kara Kuvvetleri Komutanlığı, perşembe günü, Meriç bölgesinin Kastanies-Pazarkule sınırı yakınında 2 Yunan askerinin, kötü hava şartları nedeniyle Türk topraklarına girdikleri ve Türk devriyeleri tarafından yakalandıklarını açıkladı. 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı “Hudut kartalları” adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Yunanistan ordusuna mensup Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Kıdemli Çavuş Dimitros Kouklatzis’i yakaladı. Yunan askerleri, savcılıktaki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılarak, ‘1. derece askeri yasak bölge ihlali’, ‘ülkeye illegal giriş, ‘delilleri karartma’, ‘Türkiye’de ikamet bulunmama’ ve ‘kaçma şüpheleri’ nedeniyle tutuklanarak Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

AKAR’A ATİNA’DAN TELEFON

Yunan basını, “Türk tarafının, 2 Yunan askerini, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci asker ile takas etmek isteyeceği korkusu var”diye yazdı. Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, bu iddialarla ilgili ‘hayali senaryolar’ ifadesini kullandı. “Türkiye’ye yasadışı giriş yaptıkları suçlamasıyla yargılanacaklar. Bir an önce dönmelerini bekliyoruz” diyen Sözcü, Yunan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı aradığını da açıkladı.

KOCYAS, İZMİR ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da, gelişmelerle ilgili Savunma ve Dışişleri Bakanlarından bilgi aldı. Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, restore edilen Yunan Başkonsolosluğu’nu teftiş amacıyla dün için programladığı İzmir ziyaretini son anda iptal etti. Dışişlerinde peşpeşe toplantılar gerçekleştirildi. Savunma Bakanı Panos Kammenos ise muhalefet parti temsilcilerine gelişmeler hakkında bilgi verdi. ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt da, “ABD konuyla faal bir şekilde ilgileniyor” dedi. Tutuklanan askerlerden Kouklatzis’in babası “Ben de gelişmeleri medyadan öğreniyorum” dedi.

Bu arada üzerlerinde bulanan cep telefonu ile sınır kesiminde çekilen görüntüler ortaya çıktığı belirtilen Yunan askerleri, görüntüleri de üst rütbeli komutanlarına göndermek için çektiklerini söyledikleri belirtildi.