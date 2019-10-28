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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.10.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Ebu Bekir el-Bağdadi kimdir?

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Ebu Bekir el-Bağdadi kimdir?

merika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklaması dünyada geniş yankı buldu. 2011'de ABD Dışişleri Bakanlığı el-Bağdadi'nin yakalanması ya da öldürülmesi için 10 milyon dolar ödül koymuştu. Peki, Ebu Bekir el-Bağdadi kimdir?

Kendini halife ilan eden Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgütün kurucusu ve lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, 28 Ağustos 1971 tarihinde dünyaya geldi.

Ebu Bekir el-Bağdadi Irak Savaşı esnasında Irak'ta el-Kaide'ye bağlı örgütün temellerini attı. Suriye'de çıkan iç savaş ile birlikte bu ülkeye gitti ve Nisan 2013'te el-Nusra Cephesi ve kendi örgütünü Irak ve Şam İslam Devleti adı altında birleştirdiğini ilan etti. 29 Haziran 2014 günü halifeliğini ilan etti. Nusra Cephesi liderleri birleşmeye karşı çıktı ve el-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'ye durumu iletti. 2013 yılında El-Cezire'ye sızdırılan bir mektup ve ses kaydıyla El-Kaide lideri Eymen el Zevahiri bu grubun Suriye kanadını tasfiye ettiğini açıkladı. Fakat IŞİD emiri Ebu Bekir el-Bağdadi bu tasfiye kararını reddettiğini ve grubun Suriye'deki operasyonlarına devam edeceğini açıkladı. Raporlara göre Nusra Cephesi'ne bağlı yabancı militanların %80'ini kontrolü altına aldı.

4 Ekim 2011'de ABD Dışişleri Bakanlığı el-Bağdadi'yi küresel terörist ilan etti ve yakalanması ya da öldürülmesi için 10 milyon dolar ödül koydu. 5 Kasım 2014'te Forbes'in "Dünyanın En Güçlü İnsanları" listesine girdi.

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