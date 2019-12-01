E-kelepçeli saldırgan
Londra’da iki kişiyi öldüren saldırganın, bir bombalı saldırı planladıktan sonra hapse girip erken salınan Usman Khan isimli terörist olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi ancak iddia yetkili kurumlar tarafından henüz doğrulanmadı.
İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da önceki gün 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi ancak iddia yetkili kurumlar tarafından henüz onaylanmadı. Öte yandan failin başkentte bombalı saldırı planladığı için 2012’de hapse atılan Pakistan kökenli İngiliz vatandaşı Usman Khan (28) olduğu açıklandı.
Şubat 2012’de Londra Menkul Kıymetler Borsası’na yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle 6 yıl boyunca hapis yatan Khan’ın, Aralık 2018’de elektronik kelepçe takılarak şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı.
Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Neil Basu, saldırının Fishmongers Hall adlı binada yapılan mahkûmların rehabilitasyonuna ilişkin bir konferans sırasında başladığı, daha sonra Londra Köprüsü’nde devam ettiği ve saldırganın burada vurularak öldürüldüğünü söyledi.
NİYE TAHLİYE EDİLDİ
Saldırı önceki gün yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleşmişti. İngiliz polisi, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını açıklamıştı. İngiltere’de saldırının ardından terörist Khan’ın 16 yıl hapis cezası almasına rağmen neden 7 yıl sonunda serbest bırakıldığına yönelik tartışmalar başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Khan’ın hapishaneden salınmasının büyük bir hata olduğunu ve mahkûmların erken salıverilmeleri konusunda çalışma yapılacağını söyledi. Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Brandon Lewis de şartlı tahliye konusunun yeniden masaya yatırılacağını açıkladı.
RUS RULETİ GİBİ
İngiliz The Guardian gazetesine konuşan güvenlik uzmanı Chris Philipps, İngiltere’de mahkûmların salınmasına yönelik uygulanan sistemi ‘Halk ile Rus ruleti oynanmasına’ benzetti. Philipps, “Çok ciddi suçlamalar bulunan insanları yargılayıp onlar hâlâ radikal bir haldeyken topluma yeniden karışmasına izin veriyoruz. Bu durumda polisin ve güvenlik güçlerinin bizi koruyabilmesini nasıl bekleriz” ifadesini kullandı.
BÜYÜK KOVALAMACA
Görgü tanıkları saldırının, Fishmongers Hall isimli binada düzenlenen, aralarında eski mahkûmların da bulunduğu 100 kadar kişinin katıldığı etkinliğin öğle molasında, ellerinde iki büyük bıçak olan bir kişi tarafından başlatıldığını aktardı.
Olaya şahit olan kişiler rehabilitasyon etkinliği esnasında çevredekilerin saldırganı durdurmaya çalıştığını, bir yandan da polisle irtibata geçildiğini belirtti. Bir kişinin balina dişini kaparak Khan’ı kovalamaya başladığı aktarıldı. Bu sırada başka bir kişi de yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.
Polisin gelmeye çalıştığı sırada köprü üzerindeki 5-6 altı kişinin saldırganı yere düşürerek elindeki bıçağı aldığı, daha sonra bölgeye gelen polisin ise sivilleri uyardıktan sonra üç el ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
LAHEY SALDIRISINDA BİR GÖZALTI
HOLLANDA’nın Lahey kentindeki önceki gün 3 gencin bıçaklanması olayıyla ilgili olarak polis, dün akşam 35 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, şüphelinin sabit bir evi ya da adresinin bulunmadığı belirtildi. Öte yandan saldırıda yaralanan üç gencin taburcu edildiği açıklandı.
BALİNA DİŞİ VE YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE
Londra’da eski suçlular için bir rehabilitasyon toplantısı sırasında başlayan bıçaklı saldırı daha sonra sokakta devam etti. Salonda asılı bir balina dişini kapan bir kişiyle yangın söndürme tüpünü kapan bir kişinin de aralarında bulunduğu siviller saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Polis daha sonra faili vurarak öldürdü. Londra’da geçen ay başında güvenlik risk seviyesi bir basamak düşürülmüştü.
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