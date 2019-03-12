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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.03.2019 - 00:06, Son Güncelleme:

Düşen uçakla ilgili yeni iddia

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Düşen uçakla ilgili yeni iddia

Etiyopya Havayollarına ait uçağın arka kısmından dün düşmeden önce duman yükseldiği ileri sürüldü.

Kazanın görgü tanıklarından Tamrat Abera, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, uçağın arkasından düşmeden önce duman çıktığını ve havada iki kez daire çizdiğini söyledi.

Etiyopya Havayolları, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giderken, kalkıştan 6 dakika sonra düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçağa ait karakutunun bulunduğunu duyurmuştu.

Uçakta bulunan 157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülkede bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Etiyopya Havayolları, dün yaşanan uçak kazasının ardından Boeing "737 Max 8" tipi uçaklarını seferlerinden çekmişti.

 

İMDAT ÇAĞRISI

Havayollarının üst yöneticisi Tewolde Gebremariam, uçağın pilotunun imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya dönüş için izin istediğini, pilota dönüş izninin verildiğini söylemişti. Gebremariam, kazayla ilgili soruşturmanın uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü belirtmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulunmuştu.
Etiyopya Havayollarının, Boeing 737 Max 8 uçağını 15 Kasım 2018'de Boeing firmasından teslim aldığı kaydedilmişti.

Devlete ait Etiyopya Havayollarının, Afrika'da en iyi havacılık şirketlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

 

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