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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
01.04.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

Dünya'ya hızla yaklaşıyor! 'Pazartesi çarpacak'

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Dünya'ya hızla yaklaşıyor! 'Pazartesi çarpacak'

Çinli yetkililer, kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1'in (Gök Sarayı) parçalarının bu pazartesi Dünya'ya düşmesini beklediklerini açıkladı.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu'ndan (CMSEO) yapılan açıklamada, önümüzdeki 24 saatte Tiangong-1'in atmosfere yeniden giriş yapacağı belirtildi ancak saatle ilgili detay verilmedi.

Uzay aracının düşebileceği yerler arasında Türkiye de var. İtalya, İspanya, Japonya, Kore'de bu "geri dönüşü" biraz merak, biraz da endişeyle bekleyenler arasında.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da, pazar günü Dünya'ya düşmesi beklenen aracın 2 Nisan Pazartesi günü Pekin saatiyle 07.25'te beklendiğini duyurmuştu.

'BİLİMKURGU SAHNESİ BEKLEMEYİN'

Çin'in 2011'de fırlattığı 8.5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı.

2016'da Çin yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.

Dünyaya hızla yaklaşıyor Pazartesi çarpacak

10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyük.

Ancak uzmanlar, Tiangong'un nüfus yoğun bir yere düşme ihtimalinin düşük olduğu görüşünde.

Endişeleri azaltmak için CMSEO, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dünya'ya bilimkurgu filmlerindeki gibi şiddetli bir şekilde çarpmayacak; daha çok görkemli bir meteor yağmuruna dönüşecek. İnsanların kaygılanmalarına gerek yok."

Bazı uzmanlar, modülün büyük kısmının atmosfere girişte maruz kaldığı ısıyla yanacağını, bazı parçaların ise denize düşebileceğini söylüyor.

Aracın, 43 derece güney ve 43 derece kuzey enlemleri arasına düşeceği tahmin ediliyor.

Hesaplara göre, yeryüzüne ancak yüzde 20 ila 40'ı ulaşacak ki bu da 1.5 ila 3.5 tonluk bir enkaz demek.

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