Dünyanın gözü Aşıklı Höyük’te
Aşıklı Höyük’te yapılan çalışmalarda, bölge yüzeyinde bulunan idrar örneklerindeki tuz analiz edilerek 10 bin yıl öncesindeki yaşama dair verilere ulaşıldı.
Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyü yakınlarındaki Aşıklı Höyük’te çalışmalar yapan İstanbul, Columbia, Tübingen ve Arizona Üniversitesi’nden araştırmacılar, bölge yüzeyinde bulunan idrar örneklerindeki tuzu analiz ederek en az 10 bin yıl öncesine ait verilere ulaştı. 113 farklı dönemden elde edilen verilere göre, Aşıklı Höyük’te günde ortalama 1790 insan ve hayvan yaşadı. Yerleşimin en yoğun olduğu dönemde ise 10 metrekareye bir insan ya da hayvan düşüyordu. Araştırmacılardan Jordan Abell, bu çalışmanın bölgede yetiştirilen hayvan bilgilerine ulaşmak için ‘idrardaki tuz örneklerinin kullanıldığı ilk araştırma’ olduğunu belirtiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle