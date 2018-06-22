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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.06.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Dünyanın en iyi üniversitesinde seks partisi skandalı!

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Dünyanın en iyi üniversitesinde seks partisi skandalı!

İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir parti ülkeyi karıştırdı. The Sun muhabirinin gizlice gittiği partide uyuşturucu ve seks şovları olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde, 500’ü aşkın öğrenci yaz partisine katıldı. Parti, Piers Gaveston Society tarafından düzenlendi. Piers Gaveston Society, partiyi 1977’den bu yana her yıl düzenliyordu. Bu sene ise parti skandal boyutuna ulaştı.

Parti, Oxford Üniversitesi’nin uzak bir alanında yapıldı. Alana çeşitli çadırlar, sahne ve hasır adam maketleri dizildi. Hasır adamlar hava kararınca yakılmaya başlandı. Partinin ilgi çeken kısmı bu değildi. Partiyi sosyal medya üzerinden günler önce öğrenen öğrenciler, partiye katılırken yarı çıplak halde ya da kostüm giyerek katıldılar. Aynı zamanda, cinsellik içeren lakaplarının olduğu kimlikler ile katıldılar.
Partiye katılan öğrenciler, seks ve uyuşturucu ile iç içe bir parti yaptı. Parti, alanında kurulan çadırlar seks için kullanıldı. Alanın ucuna kurulan bir diğer alanda ise, torbacılar öğrencilere uyuşturucu sattı. Nakit ile yapılan alışveriş sonucunda her öğrenci bitmesinden korktukları uyuşturucudan büyük miktarda aldı.

Partide bulunanlardan biri, “Uyuşturucular parti başladıktan 3 saat sonra bitti. Bu sırada kuyruğun bazen 30 kişiyi aştığını gördüm. Öğrenciler, torbacıların sattıklarının bitmesinden korktukları için büyük miktarlarda satın aldılar.” dedi.

Çadırlarda bulunan kadınların, uyuşturucudan sersemlemiş, yarı bilince sahip ve dağılmış göründükleri aktarıldı. Öğrencilerin alan boyunca sersemlemiş bir halde yürüdüklerinin de görüldüğü eklendi. Aynı zamanda, kurulan bir sahneye özellikle çağrılan bakire öğrencilerin elle taciz, grup öpüşmesi ve hatta sekse sürüklendiği eklendi.

Dünyanın en iyi üniversitesinde seks partisi skandalı

Katılımcıların parti alanında soyunmaktan çekinmediği, kimsenin çıplaklığı umursamadığı eklendi. Parti alanının yakınında yaşayanlar, bu çıplaklığın kendilerini rahatsız ettiğini, kimsenin kimseye saygısının kalmadığını ve katılımcıların kendi arazilerinden geçmelerinden hoşnut olmadıklarını söyledi. Aynı zamanda komşular, partiye katılımın otobüsler ile yapıldığını ve o otobüslere binerek dönüşlerin yapıldığını, bu sırada öğrencilerin sersem bir halde kendi arazilerinden geçtiğini söyledi.

MİLLETVEKİLİNİN OĞLU DA PARTİDEYDİ

Partiye katılanlar arasında en şaşırtıcı isim: Sam Norman oldu. Tory bölgesinin Milletvekili Jesse Norman’ın oğlu Sam Norman, partiye kız arkadaşı  Flora Spiel ile birlikte gümüş renkte bir kostümün içinde katıldı. Partideki grup sekse ya da uyuşturucu alımına katıldığı konusunda hiçbir şüphenin olmadığı The Sun tarafından vurgulandı. Milletvekili Jesse Norman, “Oğlum ile daha konuşamadım, bu yüzden bu konuda bir yorum yapamam. Bana haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Eğer ismi çıkarsa ve o olduğu kesin olursa, bunu yayınlayabilirsiniz.” dedi.

Oxford Üniversitesi yetkilileri, bu partinin adlarını kirlettiğini ve çoğunluğu oluşturan çok çalışkan olan öğrencilerini gölgelediğini söyledi. Oxford Üniversite’sinin yönetimi ise, durumu onaylamadıklarını ve bir daha böyle bir parti yapılmaması için önlemler alacaklarını bildirdi. Ülke boyunca birçok üniversite partilerdeki alkol iznini gözden geçireceklerini ve kısıtlamaya ya da yasaklamaya gidileceğini bildirdi.

 

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