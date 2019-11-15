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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.11.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

"dünyanın en iyi trafiğine sahip şehri" sıralamasında İstanbul 88. oldu

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"dünyanın en iyi trafiğine sahip şehri" sıralamasında İstanbul 88. oldu

Kanada'nın Calgary'nin kenti, 100 şehir arasında yapılan araştırmayla, sürücüler için "dünyanın en iyi trafiğine sahip" şehri oldu. İstanbul ise bu listenin 88'incisi oldu.

Fransız yedek parça perakendecisi Mister Auto, dünyanın önde gelen 100 şehrinin değerlendirmeye alındığı uluslararası çapta bir araştırmayla, en iyi ve en kötü trafiğe sahip şehirlerini belirledi.

Araştırmada 100 şehir, kişi başına düşen araç sayısı, ortalama trafik sıkışıklığı süresi, ölümlü trafik kazası oranı, yakıt, yol ve park ücretleri, toplu taşıma ve hava kalitesi gibi sürüş deneyiminin tüm yönlerine değinen çok sayıda kriterle kıyaslandı.

Buna göre, listenin ilk 5 sırasını Calgary, Dubai, Ottava, Bern, El Paso şehirleri oluştururken, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai ise son sırada yer aldı.

Dünyaca ünlü şehirlerden Brüksel 69, Amsterdam 71, Paris 72, Dublin 76, Londra 77, Los Angeles 78, Roma 79, Napoli 81, Milano 82 ve New York 87'inci
sıradayken, İstanbul ise bu listenin 88'incisi oldu.

NEW YORK, TOPLU TAŞIMANIN EN GELİŞTİĞİ ŞEHİR

El Paso, "trafik sıkışıklığının en az görüldüğü şehir" olarak öne çıkarken, "toplu taşımanın en gelişmiş olduğu" şehir New York oldu.

"Trafikte şiddet olaylarının en az yaşandığı yer" Japonya'nın Osaka kentiyken, İstanbul bu kategoride 100 şehir arasında 94'üncü sırada yer aldı.

Ölümlü trafik kazaları en az Manchester'da, en yüksek otoyol ücretleri de Melbourne'de görüldü.

Sidney, "park ücretleri açısından en pahalı" şehir, Bern ise "en konforlu yollara sahip" kent oldu.

Araştırmada görüşlerine yer verilen Mister Auto Genel Müdürü Sebastien Rohart, toplu taşımadaki gelişime rağmen hala otomobillerin tercih edildiğini belirterek, "Şehirler, araç trafiğiyle başa çıkabilmek için düzenlemeler yapmaya devam etmek zorunda. Duman ve araçlardan kaynaklanan hava kirliliği nedeniyle bazı şehirlerde, sürücüler araçların camlarını bile açamıyor." ifadelerini kullandı.

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