Dünyada 60 yaş ve üstü 962 milyon kişi yaşıyor

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UN DESA) verilerine göre, 2017 itibarıyla 60 yaş ve üstü 962 milyon kişi, küresel nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturdu.

60 yaş ve üstü küresel nüfus, 1980’de 382 milyondu. Bu sayı, 2017'de iki kattan fazla artarak 962 milyona yükseldi. Bu kişilerin üçte ikisinden fazlasının gelişmekte olan bölgelerde yaşadığı belirtiliyor.

2017'de her 8 kişiden biri 60 yaş ve üstüyken 2020'de her 5 kişiden birinin 60 yaş ve üstü olması bekleniyor. Geçen yıl 80 veya daha ileri yaştaki kişilerin sayısı ise 137 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın, 2050'de 425 milyon olması öngörülüyor. 2050'ye kadar 2,1 milyara ulaşması beklenen yaşlı nüfusun 2030'a gelmeden 0 ila 9 yaş çocuk nüfusunu, 2050'ye kadar da 10 ila 24 yaş genç nüfusu geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşlı nüfusun, gelişmiş ülkelerde daha fazla olmak üzere tüm dünyada artmasına, doğurganlıktaki düşüş, tıptaki ilerlemeler ve demografik geçişi karakterize eden hayatta kalmadaki iyileşme gibi etkenler neden oluyor. 2017 itibarıyla Afrika’da 68,7 milyon, Asya’da 549,2 milyon, Avrupa’da 183 milyon, Kuzey Amerika’da 78,4 milyon, Latin Amerika ve Karayipler’de 76 milyon, Okyanusya’da ise 6,9 milyon 60 yaş ve üstü kişi yaşıyor.

Afrika’da 2017 itibarıyla yaklaşık 69 milyon olan 60 yaş ve üstü nüfusun, 2050'de üç kattan fazla artarak yaklaşık 226 milyona yükselmesi bekleniyor.

Latin Amerika ve Karayipler’de geçen yıl 76 milyon olan yaşlı nüfusun da 2050’de iki kattan fazla artarak 198 milyon olacağı tahmin ediliyor.

2017 itibarıyla 549 milyondan fazla yaşlı nüfusa sahip Asya'da bu rakamın 2050’de yaklaşık 1,3 milyara çıkması öngörülüyor.

En az artışın beklendiği Avrupa’da 183 milyon olan yaşlı nüfusun 2050’de 247,2 milyona yükselmesi ve Kuzey Amerika’da yaklaşık 78,5 milyon olan yaşlı nüfusun 2050’de yaklaşık 123 milyon, Okyanusya’da yaklaşık 7 milyon olan yaşlı nüfusun ise 2050’de 13,3 milyon olması bekleniyor.

YAŞLILARIN ÜÇTE İKİSİ GELİŞMEKTE OLAN BÖLGELERDE YAŞIYOR

Yaşlı nüfusun üçte ikisi, gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor ve sayıları gelişmiş ülkelerdekine oranla daha hızlı büyüyor. 2050'ye gelindiğinde, dünyadaki yaklaşık her 10 yaşlı kişiden 8’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşaması bekleniyor. 2017 ile 2050 arasında, gelişmekte olan bölgelerde 60 yaş ve üstü kişilerin sayısının, iki kattan fazla artarak 652 milyondan 1,7 milyara çıkması bekleniyor.

2050'de yaşlıların, Avrupa'daki nüfusun yüzde 35'ini, Kuzey Amerika'daki nüfusun yüzde 28'ini, Latin Amerika ve Karayipler’deki nüfusun yüzde 25'ini, Asya'daki nüfusun yüzde 24’ünü, Okyanusya'dakinin yüzde 23’ünü ve Afrika'dakinin yüzde 9’unu oluşturacağı sanılıyor.

HOLLANDA’DA YAŞLILARIN YÜZDE 93’TEN FAZLASI "BAĞIMSIZ" YAŞIYOR

143 ülke ve bölgeden edinilen verilere göre, yalnız ya da eşiyle “bağımsız” yaşayan 60 yaş ve üstü kişilerin oranı Afganistan’da yüzde 2,3 iken, Hollanda’da yüzde 93,4. Hem Afrika'da hem de Avrupa'da, yaşlı kadınların yalnız yaşama oranı yaşlı erkeklerden iki kat daha fazla.

Afganistan, Tacikistan ve Pakistan’da, 60 yaş ve üstü kişilerin yüzde 90’ından fazlası çocuklarıyla yaşıyor. Hollanda ve Almanya’da ise bu oran, yüzde 10’dan daha az.