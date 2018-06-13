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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
13.06.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Dünya kupasına bir gün kala büyük şok!

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Dünya kupasına bir gün kala büyük şok!

Amerikan spor giyim devi Nike, ABD'nin ambargoları nedeniyle Dünya Kupası öncesi İran Milli Takımı'na krampon vermeyi durdurduğunu açıkladı.

Nike'ın söz konusu kararı İranlı oyuncuları öfkelendirdi. İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz ise FIFA'dan oyuncularına "yardımcı" olmasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump geçen ay İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmişti.

Trump, 2015'te anlaşmanın imzalanmasının ardından yumuşatılan ekonomik ambargoların yeniden yürürlüğe sokacaklarını söylemişti. Bunun ardından bazı büyük şirketler İran'daki faaliyetlerini askıya alacaklarını duyurmuştu.

Nike'tan yapılan açıklamada, "ABD ambargoları uyarınca Nike bir Amerikan şirketi olarak İranlı oyunculara krampon veremez" denildi. ABD Adalet Bakanlığı'nın kurallarına göre ekonomik ambargoları ihlal eden şirketlere ağır para cezaları veriliyor.

Daha önce Portekiz Milli Takımı ve Real Madrid'i de çalıştıran Queiroz, "Futbolcular malzemelerine alışır. Bunları önemli maçlardan bir hafta önce değiştirmek doğru değil. Biz sadece teknik adamlar ve futbolcularız. Bu tür konulara karışmamalıyız. FIFA'dan bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

'ULUSAL GURUR'

Bazı İranlılar "No to Nike- Nike'a hayır" etiketiyle sosyal medyada tepki kampanyaları başlattı. Bir Twitter kullanıcısı "İran, İsrail ile maç yapmayı reddedince siyasi müdahale, ama Nike İranlı oyunculara krampon vermeyi reddedince FIFA tek bir şey söylemiyor" dedi.
Çok paylaşılan bir videoda da diş hekimi olduğunu söyleyen İranlı bir adam Nike marka ayakkabılarını çöpe atıyor ve şirketin kararını "halkıma ve tüm futbolseverlere hakaret" diye tanımlıyor.

İranlı orta saha oyuncusu Saeid Ezatolahi de geçen hafta basına Nike kramponlar giyerken konuşmuştu. Ancak bazı İranlılar da bir Amerikan şirketi olan Nike'ın başka bir seçeneği olmadığını vurguladı. Bir Twitter kullanıcısı "Nike özel bir şirket ve tek amacı hissedarlarını tatmin etmek. Ekonomik cezalardan korkup İran'a krampon desteğini çekmeleri normal" dedi.

İran Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıkları sırasında başka sorunlar da yaşadı. İran Milli Takımı, Yunanistan ile oynanacak hazırlık maçının Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim yüzünden iptal edilmesinden sonra Yunan Futbol Federasyonu ile ilişkileri askıya aldı.
Kosova'yla yapılacak hazırlık maçı da iptal edildi.

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