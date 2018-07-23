Dünya kaynakları bu yıl rekor düzeyde tüketildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDünya kaynakları bu yıl rekor düzeyde tüketildi
GeriDünya Dünya kaynakları bu yıl rekor düzeyde tüketildi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
23.07.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Dünya kaynakları bu yıl rekor düzeyde tüketildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya kaynakları bu yıl rekor düzeyde tüketildi

Doğanın bir yıl içinde yerine koyabileceği kaynakların 212 gün içinde tüketilmesi ile yeni bir rekor kırıldı. Uluslararası araştırma organizasyonu Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network), bu yıl Dünya Limit Aşımı Günü'nün iki gün öne alınarak 1 Ağustos tarihine çekildiğini belirtiyor.

Bu da insanların yeryüzünün karbon, gıda, su, toprak ve ağaç gibi kaynaklarını yıkıcı miktarlarda tükettiği anlamına geliyor.

Küresel Ayak İzi Ağı'na göre yeryüzü kaynaklarına duyulan iştahın sürdürülebilmesi için şimdiki Dünya'nın 1,7 katı büyüklüğünde bir gezegene ihtiyaç var.
İnsanların hesaplamaların yapıldığı 1970'li yıllardan beri ekolojik borcu sürekli yükseliyor.

30 yıl önce Dünya Limit Aşımı Günü 15 Ekim olarak belirlenmişti. 20 yıl önce 30 Eylül'dü. 10 yıl önce ise 15 Ağustos.

Son iki yılda ise tüketim miktarı hızla yükseldi.

'Gelecekten borç alıyoruz'

Bu şekilde gitmesi takdirinde önümüzdeki yıl Dünya Limit Aşımı Günü'nün ilk kez Temmuz'a çekilebileceği belirtiliyor.

Bu durumun uzun süreli sonuçları arasında toprak erozyonu, su kıtlığı ve iklim değişikliği yer alıyor.

Küresel Ayak İzi Ağı'nın başında olan Mathis Wackernagel, "Dünya'nın gelecek kaynaklarını şu andaki ekonomilerimizi sürdürmek için kullanıyoruz" diyor.

Wackernagel, ulusların, şirketlerin ve evlerin sürekli borca girmesinin sonunda sistemin çöküşü anlamına geleceğini söylüyor.

Organizasyona göre siyasi olarak pozisyon almak kişisel tercihlerin çok daha ötesinde sonuçlar doğuracaktır.

Dünya Limit Aşımı Günü'nün öne çekilmesinde, et tüketiminin yüzde 50'sinin vejetaryan bir diyetle değiştirilmesi 5 gün, binalarda ve endüstride yapılacak değişiklikler üç hafta, karbon tüketiminde yüzde 50 indirime gidilmesi ise üç ay etki yaratabilir.

Ekonomik duruklama dönemlerinin bu tarihin önceye çekilmesinde etkisi olduğu düşünülüyor. 2008'deki ekonomik krizin bu tarihi beş gün öne attığı görülmüştü.
1970'lerdeki petrol krizi ve 80-90'lardaki ekonomik duraklamaların da bu konuda etkili olduğu belirtiliyor.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.07.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İngiltere "Yahudi ulus devlet" yasasından endişeli

Somali: Sünnet edilen 10 yaşındaki kız çocuğu kan kaybından öldü

Dünya kaynakları bu yıl rekor düzeyde tüketildi

Japonya'da sıcaklık rekor düzeye ulaştı