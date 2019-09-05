Dorian yıkıp geçti
Dorian Kasırgası’nın vurduğu takımada ülkesi Bahamalar’daki yıkım havadan görüntülendi.
Sokakların adeta nehire döndüğü adada, aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin başbakanı Hubert Minnis bunun ulusal tarihlerindeki en büyük kriz olduğunu söyledi. Uydudan görüntüleme yapan Iceye şirketi, Bahamalar’a bağlı Grand Bahama adasının yüzde 60’ının sular altında kaldığını açıkladı. Geçen pazar 5’inci seviyede seyreden ve dün itibariyle 2’nci seviyeye düşen Dorian Kasırgası ABD’ye ilerliyor.
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