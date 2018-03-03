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    Donarak ölenlerin sayısı 60’a çıktı

    BBC Türkçe
    03.03.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Avrupa kıtasında etkisini gösteren Sibirya soğuklarından ölenlerin sayısı 60’a yükseldi. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşanan kar fırtınası ve yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, tren seferleri durduruldu, yüzlerce uçuş iptal edildi ve eğitime ara verildi.

    AFP haber ajansına göre kara kış koşulları nedeniyle 23’ü Polonya’da toplam 60 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu evsizler.
    İspanya ve İtalya’da da hava koşulları nedeniyle can verenler oldu. İspanya’da hayatını kaybeden üç kişiden biri terk edilmiş bir kamyonda yaşayan evsizdi.
    AFP Slovakya’da yedi, Çek Cumhuriyeti’nde altı, Litvanya’da beş, Fransa’da dört, İspanya’da üç, Sırbistan’da iki, İtalya’da iki, Slovenya, Romanya, İngiltere, İsveç, Norveç ve Hollanda’da birer kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
    Fransa’nın başkenti Paris’te 3 bin evsiz insan için acil barınaklar kuruldu.
    İngilizler, Sibirya soğuklarına ‘Doğudan gelen canavar’, İsveçliler ‘Kartopu’, Finlandiyalılar ‘Çarşamba’ ve Hollandalılar ise ‘Sibirya ayısı’ olarak tanımlıyor.

    Donarak ölenlerin sayısı 60’a çıktı

    EN BÜYÜK RİSK GRUBU
    Dünya Sağlık Örgütü dondurucu soğuklardan en çok yoksulların, evsizlerin ve göçmenlerin etkilendiğini açıkladı. Açıklamada “Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalıkları bulunan fiziksel ya da akıl sağlıkları sınırlı insanlar en büyük risk altında” denildi.
    Emma fırtınası güneyden İngiltere ve İrlanda’ya yaklaşırken, İrlanda uzun yıllar sonra en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya.
    Dublin’den tüm uçuşlar askıya alındı. Fransa’nın güney sahillerinde de kar yağışı görüldü.

    2 BİN SÜRÜCÜ YOLDA KALDI
    Fransa’nın Montpellier kenti yakınlarındaki otobanda 2 bin sürücü 24 saat boyunca yolda mahsur kaldı.
    Amsterdam ve Cenevre’de bazı uçuşlar iptal edildi.
    Fransa’nın güneyinde Montpellier kenti yakınlarında yoğun kar yağışı
    Avrupa’nın bazı ülkelerinde önümüzdeki günlerde sıcaklığın artması bekleniyor.
    Öte yandan Portekiz ve Fransa’dan gelen Emma fırtınasının ise İrlanda ve İngiltere’nin güneyini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

    Etiketler: Sibirya soğukları , avrupadan haberler
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