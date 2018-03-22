Doğu Guta'daki muhalifler Harasta'yı boşaltacak
Suriye'de Ahrar eş Şam örgütü, militanlarının aileleriyle birlikte Doğu Guta'nın Harasta kasabasını boşaltmak üzere Şam rejimiyle anlaştıklarını duyurdu.
Suriye'de Doğu Guta'da bulunan silahlı militanların, Harasta kasabasını boşaltmaları konusunda Şam rejimiyle anlaşmaya vardığı bildirildi. Doğu Guta'daki en etkin silahlı gruplardan Ahrar eş Şam'ın sözcüsü Munzer Faris'in Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Harasta'daki militanlar silahlarıyla ve kentten ayrılmak isteyen sivillerle birlikte bölgeyi boşaltacak ve Suriye'nin kuzeyine çekilecek.
Bu, bir aydan uzun süredir Suriye ordusunun yoğun operasyon sürdürdüğü Doğu Guta'da silahlı grupların tahliyesi konusunda varılan ilk anlaşma.
Örgütün sözcüsü, anlaşmanın Rusya’nın garantörlüğünde Suriye rejimi ile muhalif grup arasında varıldığını söylerken, kasabadan ayrılmak isteyen ailelerin tahliyelerine Perşembe günü yerel saat ile 7.00'de başlanacağını ifade etti.
Reuters haber ajansına konuşan ve ismini vermek istemeyen rejim yanlısı bir komutan da anlaşmayı doğrulayarak tahliye edilenlerin Suriye’nin kuzeybatısında yer alan ve muhaliflerin kontrolünde olan İdlib’e gönderileceklerini aktardı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hizbullah’ın basın birimi bin 500’e yakın militan ile altı bin kadar aile üyelerinin iki seferde İdlib’e transfer edileceğini bildirdi. Suriye'de devlete yakın tutumuyla bilinen Addounia TV televizyon kanalı da toplamda 7 bin 500 militan ve aile üyelerinin anlaşma kapsamında tahliye edileceğini belirtti.
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