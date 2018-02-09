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    Dışişleri’nden vazgeçti

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    09.02.2018 - 16:17 | Son Güncelleme:

    Yeni koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacağını açıklayan Martin Schulz, partisinden gelen tepkiler üzerine bu görevden vazgeçti.

    MARTİN Schulz daha çarşamba sabahı koalisyon görüşmelerinden başarıyla çıktığını, üç önemli bakanlığı aldığını, koalisyon sözleşmesinin SPD’nin imzasını taşıdığını açıklamıştı. Schulz çarşamba akşamı da kendisinin Dışişleri Bakanı olacağını, SPD genel başkanlığını devredeceğini resmen açıkladı. Ama daha iki gün olmadan Schulz açısından her şey tersine döndü.
    Gençlik teşkilatı Jusos Başkanı Kevin Kühnert’in de “Büyük koalisyona hayır” turu başlatması, Schulz üzerindeki baskıyı artırdı. Siyasi kulislerde Schulz’un Dışişleri Bakanlığı’ndan vazgeçmesinin an meselesi olduğu konuşulmaya başlandı.

    YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
    SPD yönetimi Martin Schulz’a desteği çekti ve Dışişleri Bakanlığından vazgeçiyorum açıklaması yapması için cuma öğleden sonraya kadar zaman tanıdı. Bunun üzerine Martin Schulz, yazılı olarak bir açıklama yaptı ve şahsı üzerine parti içinde yürütülen tartışmaların SPD üyelerinin yeni hükümete onayını tehlikeye düşürdüğünü belirterek şöyle dedi:
    “Bu nedenle hükümete girmekten vazgeçiyorum ve böylece SPD içinde kadrolar üzerine tartışmaların sona ermesini umut ediyorum.”

    Etiketler: avrupadan haberler , Martin Schulz , SPD , ALMANYA , Bakanlık
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