Direksiyon dersine halıda başladılar...

Suudi yönetiminin kadınlara yönelik bu 'radikal adımı' sonrası, birçok otomotiv devi de harekete geçti. Kadınlara ilk direksiyon, trafik kuralları ve temel motor bilgisi kursu da önceki gün Cidde'deki Effaf Üniversitesi'nde verildi.

KONSERE İZİN, DANSA YASAK

Öte yandan Suudi Arabistan’ın Mısırlı popçu Tamer Hosni’ye konser izni vermesi ancak dans ve sallanarak tempo tutmayı yasaklaması sosyal medyada tiye alındı. Tamer Hosni’nin 30 Mart’ta Cidde’de vereceği ilk Suudi Arabistan konseri, birçok hayranı için sürpriz oldu. Ancak biletlerin üzerinde ‘dans etmenin kesinlikle yasak olduğunun’ belirtilmesi, sosyal medyada alaycı paylaşımları tetikledi. Bir Twitter kullanıcısı “Bayanlar ve baylar, kemerlerinizi bağlayın. Koridor ve koltuklar, sallanma dedektörleriyle donatılacak. Aklından sallanmayı geçiren dışarı atılacak” diye yazdı. Başka bir tweet’te ise “Konserde dans ve tempo yok. Bu tıpkı buzu güneşe koyup, ‘erime’ demek gibi bir şey” ifadesi yer aldı.

PRENS’İN AÇILIMLARI

Fransız haber ajansı AFP, dans yasağıyla ilgili yorum almak için başvurduğu kraliyet eğlence dairesinden yanıt alamadığını belirtti. Ilımlı İslam ve modernleşme projeleri çerçevesinde Suudi Arabistan son dönemde birçok konsere ev sahipliği yaptı. Lübnanlı Hiba Tawaji ve Yunan besteci Yanni geçen aylarda konser verdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi, dini otoriteleri kızdırmak pahasına kadınlara araç kullanma hakkı tanıdıktan sonra bu tür açılımlarla genç nüfusun desteğini sağlamayı umuyor.