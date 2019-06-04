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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.06.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi kararına durdurma

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Diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi kararına durdurma

İspanya'da Yüksek Mahkeme, 10 Haziran'da diktatör Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkarılıp başka mezarlığa taşınmasına ilişkin hükümetin aldığı kararı geçici olarak durdurdu.

Sosyalist azınlık hükümetinin, diktatör Francisco Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkarılarak başka yere taşınması için yaklaşık 10 aydır yürüttüğü mücadele bir kez daha mahkeme engeline takıldı.

Diktatör Franco'nun ailesinin onayını almayı bir türlü başaramayan hükümet, nisanda kendi inisiyatifiyle aldığı kararla, Valle de los Caidos'da (Şehitler Vadisi) bazilikanın içindeki anıt mezarda olan diktatör Franco'nun kalıntılarının 10 Haziran'da çıkarılıp, Madrid'in El Pardo ilçesindeki Mingorrubio mezarlığında, eşi Carmen Polo'nun da gömülü olduğu aile mezarlığına taşınacağını duyurmuştu.

Diktatör Franconun mezar yerinin değiştirilmesi kararına durdurma

Hükümetin bu kararına ilişkin diktatör Franco'nun ailesinin yaptığı itirazı görüşen Yüksek Mahkeme ise mezar değişikliğine 6 gün kala geçici durdurma kararı verdiğini açıkladı.

Geçici durdurma kararının gerekçelerine ilişkin detay vermekten kaçınan mahkeme, taraflar arasında olası bir yasal anlaşmazlıkta devletin ve anayasal kurumların zarar görebileceğine işaret etti.

Madrid'deki 3 numaralı İdari Mahkeme de geçen şubat ayında "güvenliğin sağlanamadığı" gerekçesiyle diktatör Franco'nun mezar yeri değişikliğine geçici durdurma kararı vermişti.

Diktatör Franconun mezar yerinin değiştirilmesi kararına durdurma

İspanya'da Haziran 2018'de iktidara gelen sosyalist azınlık hükümeti, 24 Ağustos'ta diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı.

İspanyol meclisinde de onaylanan kararname sonrası hükümet yetkilileri, ilk aralık sonunda daha sonra da ocak ayı sonunda diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına ilişkin açıklamalar yapmış ancak bunu sonuçlandıramamıştı.

İspanya'da 28 Nisan'daki erken genel seçimleri kazanan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyen Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE), temmuz ayında yeni hükümeti kurması ve sonrasında diktatör Franco'nun mezar yerinin değişikliğine ilişkin yeni adımlar atması bekleniyor.

Diktatör Franconun mezar yerinin değiştirilmesi kararına durdurma

İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, kendisinin ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'da (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilikada diktatör Franco'nun yanı sıra faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarı ile İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılarak ailelerine teslim edilmesini planlıyor.

Diktatör Franconun mezar yerinin değiştirilmesi kararına durdurma

20 BİN TUTUKLUYA YAPTIRILDI

Valle de los Caidos anıtı, 1939’dan 1975’teki ölümüne dek iktidarda olan Franco tarafından İspanya İç Savaşı’nda ölen milliyetçileri onurlandırmak için yaklaşık 20 bin siyasi tutukluya yaptırılmıştı. Anıtın inşası sırasında çok sayıda tutuklu hayatını kaybetmişti.

Anıt, ‘Franco’ya saygısını göstermek isteyen’ aşırı sağcılar tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

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