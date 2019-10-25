Diktatör Franco anıtmezardan taşındı
İSPANYOL diktatör Francisco Franco’nun mezarı, dün ölümünden 44 yıl sonra başkent Madrid yakınlarındaki anıtmezardan taşınarak eşi Carmen Polo’nun mezarının yanına nakledildi.
Franco’nun kalıntılarının çıkarılması nedeniyle ailesi bir tören düzenledi ve sonrasında tabutu bir helikopterle aile mezarlığının bulunduğu yere nakledildi. Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez, geçen yıl göreve geldiğinde Franco’nun kemiklerinin anıttan çıkarılmasını önceliklerinden biri haline getirmişti. Mahkemenin onay vermesinin ardından Franco, kurbanlarıyla birlikte yattığı ‘Şehitler Vadisi’ndeki anıttan çıkarıldı.
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