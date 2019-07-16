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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.07.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Deyrizor'da ABD ve YPG/PKK operasyonunda 13 sivil öldü

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Deyrizor'da ABD ve YPG/PKK operasyonunda 13 sivil öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirmek için düzenledikleri operasyonda 13 sivili öldürdü.

Suriye'nin Deyrizor kentindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve SDG ismini kullanan YPG/PKK'lı ortakları, gece saatlerinde bir DEAŞ'lı teröristi yakalamak için hava indirme operasyonu düzenledi.

ABD'ye ait helikopterlerde Tikhi beldesine inen YPG/PKK'lılar, DEAŞ'lının bulunduğu ve çevresindeki evlere ateş açtı. Teröristin yanı sıra, beldedeki 13 sivil yaşamını yitirdi.

OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

ABD'den henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD destekli YPG/PKK, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin doğusunu Aralık 2018'de DEAŞ'lıları çıkararak ele geçirmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 20 Mart'ta ABD öncülüğündeki koalisyonun Eylül 2014'teki müdahalesinden bu yana 924'ü çocuk, 656'sı kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurmuştu.

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