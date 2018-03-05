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    Dev anlaşma! Mega kent için tam 10 milyar dolar...

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ilk yurtdışı ziyaretini Mısır'ın başkenti Kahire'ye düzenledi. AFP haber ajansına konuşan bir yetkili, iki ülkenin 'Sina Yarımadası'nda bir mega kent inşa etmek' için yaklaşık 10 milyar dolarlık ortak fon oluşturma anlaşması imzaladığı açıklandı.

    Anlaşma, Mısır’ın Sina bölgesinin de NEOM projesi kapsamına alınması amacını taşıyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan ve Mısır Sina Yarımadası’nın proje kapsamına girmesi şartıyla 10 milyar dolarlık ortak proje üzerinde anlaştı.

    Suudi Arabistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşma iki ülke tarafından kurulan ortak fonun faaliyetlerinin bir parçası olarak niteleniyor.

    İki ülke, deniz ve çevrenin korunması kapsamında Kızıldeniz’de hayata geçirilmek üzere protokol de imzaladı. Anlaşma, Suudi Arabistan’ın iki ülkenin sahillerinin korunması ile denizdeki görüntü kirliliğinin engellenmesi kapsamında imzalandı.

    Dev anlaşma Mega kent için tam 10 milyar dolar...

    Mısır ile Ürdün arasındaki alanda yer alacak  NEOM Projesi, Suudi Arabistan'ın petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirme amaçları çerçevesinde geçen yıl ekimde Veliaht Prens Selman tarafından açıklanmıştı.

    Arapça 'Müstakbel' ve İngilizce 'New' kelimelerinin kısaltılarak birleştirilmesi ile oluşturulmuş olan 500 milyar dolarlık bir proje olan NEOM, 'Yeni Gelecek' anlamına geliyor.

    Dev anlaşma Mega kent için tam 10 milyar dolar...

    Proje kapsamında 26.500 kilometrekarelik bir alanda bir biyoteknoloji ve dijital teknoloji merkezi yaratılmak isteniyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON HABER
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