Dev anlaşma! Mega kent için tam 10 milyar dolar...

Anlaşma, Mısır’ın Sina bölgesinin de NEOM projesi kapsamına alınması amacını taşıyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan ve Mısır Sina Yarımadası’nın proje kapsamına girmesi şartıyla 10 milyar dolarlık ortak proje üzerinde anlaştı.

Suudi Arabistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşma iki ülke tarafından kurulan ortak fonun faaliyetlerinin bir parçası olarak niteleniyor.

İki ülke, deniz ve çevrenin korunması kapsamında Kızıldeniz’de hayata geçirilmek üzere protokol de imzaladı. Anlaşma, Suudi Arabistan’ın iki ülkenin sahillerinin korunması ile denizdeki görüntü kirliliğinin engellenmesi kapsamında imzalandı.

Mısır ile Ürdün arasındaki alanda yer alacak NEOM Projesi, Suudi Arabistan'ın petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirme amaçları çerçevesinde geçen yıl ekimde Veliaht Prens Selman tarafından açıklanmıştı.

Arapça 'Müstakbel' ve İngilizce 'New' kelimelerinin kısaltılarak birleştirilmesi ile oluşturulmuş olan 500 milyar dolarlık bir proje olan NEOM, 'Yeni Gelecek' anlamına geliyor.

Proje kapsamında 26.500 kilometrekarelik bir alanda bir biyoteknoloji ve dijital teknoloji merkezi yaratılmak isteniyor.