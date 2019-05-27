Derisiz doğdu inat edip yaşadı
İngiltere’de normalden (9 ay 15 gün) tam 10 hafta erken ve genetik bir rahatsızlık nedeniyle derisinin en üst katmanı olmadan doğan Kaiden Jack isimli minik bebek, doktorların “Muhtemelen yaşamaz” tahminine rağmen mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı.
Önceki gün taburcu edilerek anne ve babasıyla evinin yolunu tutan 6 aylık bebeğin annesi Jessica Kibbler (20) ve babası Jack Shattock (20), doğduğunda oğulları için “Bir parça çiğ ete benziyordu” yorumunu yapmışlardı. Rahatsızlığı nedeniyle sadece kafa derisiyle doğan, vücudunun tamamı derisiz olan minik Jack, şimdi 4.2 kilogram ağırlığa ulaştı.
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