Demokrat aday adayları Ohio’da kozlarını paylaştı
ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları kozlarını önceki akşam canlı yayında paylaşırken, sağlık sigortası ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye kararı en çok konuşulan iki konu oldu.
Amerikan CNN kanalında canlı yayınlanan ve Ohio kentinde gerçekleştirilen tartışmaya 12 Demokrat aday adayı katıldı. Yarışta ismi öne çıkan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’ın yanı sıra diğer 9 aday adayı da birçok konuda görüşlerini paylaştı. Yaklaşık 3 saat süren tartışmada ağırlıklı olarak sağlık sigortası ve reformu konusundaki vaatler öne çıktı.
ÇEKİLMEYİ ELEŞTİRDİLER
Biden, önceki Başkan Barack Obama döneminde uygulanan Obamacare’in bazı tadilatlarla yeniden hayata geçirilebileceğini ifade ederken, diğer adaylar bu planın çok eksiği olduğunu dile getirdi. Aday adayları, kendi sağlık sigortası planlarının orta gelirli vatandaşlara minimum vergi yükü ile uygulanabileceği konusunda izleyicileri ikna etmeye çalıştı. Tartışmanın dış politika ile ilgili bölümünde ise tüm Demokratlar net bir dille ABD Başkanı Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilme kararını eleştirdi.
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