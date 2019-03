Davud Nabi'nin son sözü '#HelloBrother' için özel video

Davud Nabi'nin Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden ilk kişi olduğu vurgulanan videoda, "Davut Nabi'yi ve onun son iyi niyet gösterisini kutlayalım. Cami katliamında hayatını kaybeden Afganistan göçmeni 71 yaşındaki Davut Nabi'nin kelimeleri bir diyalogun başlangıcıydı. Hep beraber bu diyaloğu devam ettirebiliriz." ifadelerine yer verildi.



Dünyanın pek çok yerinden insanın "Hello Brother" ve kendi dillerinde "merhaba kardeşim" dediği videoda, herkes Davud Nabi'nin hikayesini sürdürmek için "#HelloBrother" etiketini kullanarak paylaşımlar yapmaya davet ediliyor.

Kısa sürede sosyal medyada '#HelloBrother' etiketiyle birçok paylaşım yapıldı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de paylaşım yapan isimlerden oldu.

What does #HelloBrother mean to you?

Let’s share our stories using the hashtag #HelloBrother pic.twitter.com/jqmMbY2xrn