Davud Nabi'nin son sözü '#HelloBrother' için özel video
TRT World, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan ‘HelloBrother’ etiketiyle onun için hazırladığı videoyu sosyal medyada paylaştı.’ #HelloBrother’ etiketiyle hazırlanan video kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Videoyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da videoyu resmi sayfasında paylaştı.
Davud Nabi'nin Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden ilk kişi olduğu vurgulanan videoda, "Davut Nabi'yi ve onun son iyi niyet gösterisini kutlayalım. Cami katliamında hayatını kaybeden Afganistan göçmeni 71 yaşındaki Davut Nabi'nin kelimeleri bir diyalogun başlangıcıydı. Hep beraber bu diyaloğu devam ettirebiliriz." ifadelerine yer verildi.
Dünyanın pek çok yerinden insanın "Hello Brother" ve kendi dillerinde "merhaba kardeşim" dediği videoda, herkes Davud Nabi'nin hikayesini sürdürmek için "#HelloBrother" etiketini kullanarak paylaşımlar yapmaya davet ediliyor.
Kısa sürede sosyal medyada '#HelloBrother' etiketiyle birçok paylaşım yapıldı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de paylaşım yapan isimlerden oldu.
What does #HelloBrother mean to you?— TRT World Citizen (@TRTWorldCitizen) 21 Mart 2019
Let’s share our stories using the hashtag #HelloBrother pic.twitter.com/jqmMbY2xrn
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