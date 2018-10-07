David Morales kimdir?
Gündemdeki haberler ardından Dj David Morales’in hayatı yeniden gündeme geldi. Dünyaca ünlü bir Dj olan David Morales, Michael Jackson ve Janet Jackson gibi sanatçılar için yaptığı remikslerle tanınmıştı. Peki, Dj David Morales kimdir?
1980'ler ve 1990'larda New York müzik piyasasında etkili bir figür olarak yer alan Morales, Mariah Carey, Aretha Franklin, Michael Jackson ve Janet Jackson gibi sanatçılar için remiksler yaptı. 1996'da yapımcı sıfatıyla çalıştığı Mariah Carey'nin "Fantezi" adlı şarkısı için ilk kez Grammy Ödülü'ne aday gösterilen David Morales, iki yıl sonra Grammy Ödülü'nü kazandı.
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