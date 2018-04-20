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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriDavid Copperfield, Atilla Taş'ın yıllar önce açıkladığı sırrını bu sefer de mahkemede açıklamak zorunda kaldı
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Dünya
20.04.2018 - 08:38, Son Güncelleme:

David Copperfield, Atilla Taş'ın yıllar önce açıkladığı sırrını bu sefer de mahkemede açıklamak zorunda kaldı

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David Copperfield, Atilla Taş'ın yıllar önce açıkladığı sırrını bu sefer de mahkemede açıklamak zorunda kaldı

ABD'li sihirbaz David Copperfield, bir izleyicisinin sahnede sakatlandığı gerekçesiyle tazminat davası açması üzerine numaralarından birinin sırlarını mahkemeye açıklamak zorunda kaldı.

David Copperfield, Atilla Taşın yıllar önce açıkladığı sırrını bu sefer de mahkemede açıklamak zorunda kaldı

Bu sırrı daha önce de şarkıcı Atilla Taş açıklamıştı.

Dava, 58 yaşındaki İngiliz Gavin Cox'un Las Vegas'taki gösteride "Lucky #13" (Şanslı numara 13) adlı numara sırasında omzunun çıkması üzerine açıldı. Cox kronik ağrı ve beyin hasarı yaşadığı gerekçesiyle tazminat talep etti.

61 yaşındaki sihirbaz Copperfield ise sahneye çağrılan bir grup seyircinin sahnede kaybolup kısa süre sonra salonun arkasında ortaya çıktığı bu numarayı binlerce kere yaptığını ve bugüne kadar hiçbir hadise yaşanmadığını söyledi.

Copperfield'ın avukatları dünyanın en zengin sihirbazının numarasını açıklamasının maddi zarara yol açacağını öne sürse de Las Vegas mahkemesi bu itirazı kabul etmedi.

Bunun üzerine Copperfield'ın prodüktörü Chris Kenner mahkemede sahneye çağrılan seyircilerin içinde durduğu kafesin üzerine örtü örtüldükten sonra kafesin arkasının açıldığını ve buradaki insanların gizli bir yoldan salonun en arkasına götürüldüğünü söyledi.

2013'te ABD'nin Las Vegas eyaletindeki gösteride sakatlanan Cox, bu gizli ve karanlık yolun temizlenmediğini ve yolda bir engele takılarak düştüğünü, bugüne kadar 400 bin dolardan (yaklaşık 1,6 milyon TL) fazla sağlık harcaması yapmak zorunda kaldığını söylüyor.

Mahkemenin önümüzdeki hafta devam etmesi ve David Copperfield'ın bir kere daha duruşmaya katılması bekleniyor.

Kasım 1999'da İstanbul'daki David Copperfield gösterisinin ardından şarkıcı Atilla Taş da bu numaranın sırrını açıklamıştı.
Sahneye çağrılan seyircilerden biri olan Atilla Taş, gösterinin ardından televizyonlara ve gazetelere konuşarak sırrı şöyle açıklamıştı:

"Işıklar söndü. Bir şekilde biz geri çekildik platformla veya başka bir şekilde. Ondan sonra görevliler geldiler ve bizi oradan aldılar. Ondan sonra biz aynen girdiğimiz gibi merdivenlerden aşağıya indik. Bir anda kendimizi boş bir odada buluverdik.

"Orada bizi yabancı bayanlar karşıladı, 'Biraz beklerseniz David Copperfield sizinle tanışacak' denildi. David geldi, elinde şemalarla olayı anlattı. Ama hiç korkmadım, çok eğlendim.''

Bunun üzerinde David Copperfield da sonraki gün yine İstanbul'da yaptığı gösteride Atilla Taş'ı eleştirmiş, gösterinin ardından salondan çıkan izleyicilerin anlatımlarına göre sahneye çıkacak seyircileri seçerken "Aranızda adı Atilla olan bir sanatçı varsa otursun. Anlamıyorum bir sanatçı diğer sanatçıyı neden karalamaya çalışır. Bizde bir sihir yapmanın 5-6 yolu vardır, birini açıklasa bile ben size diğer türlü yaparım" demişti.

Atilla Taş, sırrı açıklamasının eleştirilmesi sonrasında "O dünyanın David Copperfield'ıysa ben de Türkiye'nin Atilla Taş'ıyım. O da azıcık delikanlı olsun, açtırmasınlar kutuyu, söyletmesinler kötüyü. Ben de sivri dilliyim, sokarım" demişti.

David Copperfield, Atilla Taşın yıllar önce açıkladığı sırrını bu sefer de mahkemede açıklamak zorunda kaldı

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