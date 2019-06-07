Danimarka’da Sosyal Demokratların zaferi
DANİMARKA’da önceki gün yapılan genel seçimlerde aşırı sağ hezimete uğradı ve desteklediği Liberal Parti (Venstre) liderliğindeki hükümet koltuğu kaybetti.
Seçimlerde 5 sol partinin destek verdiği Sosyal Demokratlar ise yüzde 25.9 oy aldı ve 48 sandalye kazanarak birinci parti oldu. Sosyal Demokratlara destek veren ‘Kızıl Blok’un parlamentodaki sandalye sayısı 91’e ulaşsa da, Sosyal Demokratların lideri Mette Frederiksen, hedeflerinin azınlık hükümeti olduğunu açıkladı. Zira, sol partiler arasında da refah bölüşümü ve göç konularında anlaşmazlıklar bulunuyor. Merkez sağdaki Liberal Parti, koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Halk Partisi’nin yarı yarıya oy kaybetmesi nedeniyle iktidar için gerekli çoğunluğu yakalayamadı. Son 18 yılın 14’ünde iktidar olan Liberal Parti yenilgiyi kabul etti.
Danimarka tarihinin ikinci kadın başbakanı adayı olan Mette Frederiksen (41), “Bir azınlık hükümeti kuracağız. Etkili olmak isteyen ve yapıcı her parti ile çalışmaya hazırız” dedi.
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