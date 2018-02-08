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    Daha fazla yetkiye daha çok yatırıma evet, resmi dile hayır

    AA
    08.02.2018 - 13:10 | Son Güncelleme:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Korsikacanın resmi dil olarak tanınmayacağını açıkladı.

    BBC’nin haberine göre, Macron, Akdeniz’deki Fransa’ya bağlı Korsika Adası’nı ziyareti sırasında “Ada’nın Fransa’nın ayrılmaz bir parçası” olduğunu vurguladı.

    Ada’daki siyasilerle bir araya gelen Macron, Korsika’da daha fazla yatırım sözü verdi ve yerel yönetime daha çok yetki verilmesi fikrine açık olduğunu söyledi.
    Ada’da konuşulan Korsikacayı resmi olarak tanımayacağını belirten Macron, ayrılık yanlısı milliyetçilerin Ada’da yabancıların mülk sahibi olma ve oturma hakkı elde etmesini zorlaştıran düzenleme yapılması taleplerini de reddetti.
    Macron, Korsika’nın bağımsızlığı için şiddet eylemlerine katıldığı iddia edilen siyasi mahkumların af talepleriyle ilgili ise yorum yapmadı.

    Daha fazla yetkiye daha çok yatırıma evet, resmi dile hayır
    Gilles Simeoni

    ‘MACRON FIRSATI KAÇIRDI’
    Korsika’nın otonomi taraftarı lideri Gilles Simeoni, Macron’un Ada ile ilgili yeni bir ilişki geliştirme fırsatını kaçırdığını savundu.
    Macron’un Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart’ın doğum yeri olan Korsiya Adası’nı ziyaretinden önce ayrılık yanlısı binlerce kişi, daha çok demokrasi ve Ada halkına saygı talebiyle gösteriler düzenlemişti.
    Ada’da son dönemde bağımsızlık taleplerinin artması üzerine Fransa hükümeti, Jacqueline Gourault’u özel temsilci olarak görevlendirmişti.

     

    Etiketler: Macron: Korsikaca resmi dil olmayacak , Avrupa'dan haberler , Avrupa haberleri , HABER
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