Concorde şimdi yollarda
Lüks otomobil üreticisi Aston Martin, Concorde uçağının ilk uçuşunun 50. yılını kutlamak amacıyla DBS Superleggera modelinin Concorde versiyonunu geliştirdi.
İngiliz otomotiv devi Aston Martin ve British Airways, ‘DBS Superleggera Concorde’lardan sadece 10 adet üretileceğini belirtti. Ön kısmı Concorde uçağı gibi aşağıya doğru eğimli şekilde tasarlanan otomobilin iç mekânında da yine uçaktan detaylar yer alıyor. Gövdesinde British Airways’in renklerine yer verilen araç Aston Martin’in CEO’su Andy Palmer ve British Airways’in başkanı Alex Cruz tarafından özel imzalanmış plaketlerle geliyorlar.
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