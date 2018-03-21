Çoluk çocuk Rusya'ya yolladılar
İngiltere'nin Salisbury kentinde İngiliz istihbaratına çalışan eski Rus albayı Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Londra hükümetinin, sınır dışı etme kararı aldığı 23 Rus diplomat ve aileleri dün ülkelerine yollandı.
Diplomatları ve ailelerini almak üzere Londra’daki Rusya Büyükelçiliği’ne üç adet diplomatik plakalı otobüs geldi. Rus elçiliği, toplam 80 kişinin İngiltere’den gönderildiğini açıkladı. Sınır dışı edilenleri yolcu etmek için bir grup insan da elçilik kapısına çıkarak gidenlere el salladı.
Diplomatların aileleri, İngiltere’de besledikleri ev hayvanlarını da yanlarına aldı. Rusya hükümeti de Londra’nın bu kararına karşı misillemede bulunarak 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti. İngiliz diplomatlar henüz Rusya’dan ayrılmadı. İngiltere saldırıdan Moskova’yı tutuyor. Rusya ise suçlamaları reddediyor.
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