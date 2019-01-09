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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.01.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Çok sayıda penguen Güney Amerika'da mahsur kaldı

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Çok sayıda penguen Güney Amerika'da mahsur kaldı

Güney Amerika'nın güneyindeki Patagonya bölgesinden binlerce dişi Macellan pengueni, göç ettikleri kuzey kıyılarında mahsur kaldı.

Live Science'ın haberine göre, "Current Biology" dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, her yıl binlerce Macellan pengueninin avlanmak için göç ettikleri kuzey bölgelerinden yuvalarına geri dönemediği, bazılarının Uruguay, Arjantin ve Brezilya kıyılarında mahsur kaldığı, bazılarının ise ya açlıktan ya da yuttukları plastik atıklardan öldüğü bildirildi.

Çalışmanın başyazarı Takashi Yamamoto ve ekibinin, dişi penguenlere neler olduğunu anlamak için yürüttüğü çalışmada, ayak bileklerine GPS monitörleri takılan, (8 erkek ve 6 dişi) 14 Macellan pengueninden oluşan küçük bir örnek grubun, 2017 başlarında üreme dönemlerinin sona ermesinin ardından hareketleri izlendi.

SEBEP GÜÇLÜ AKINTILAR YADA İNSAN KAYNAKLI TEHDİTLER

Birkaç ay süren gözlem sonunda araştırmacılar, ilkbahar ve yaz göçleri sırasında, erkek penguenlerin daha derine dalma ve Patagonya'daki üreme alanlarına daha yakın olma, dişi penguenlerin ise su yüzeyine daha yakın yüzme ve erkek penguenlerden daha fazla kuzeye göç etme eğiliminde olduğunu fark etti.

Dişi Macellan penguenlerinin boyutlarının, erkeklerinkinden daha küçük olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, bu durumun, onların kalabalık güney sularında yemek için rekabet etmelerini ya da kuzeydeki güçlü akıntılarla mücadele etmelerini zorlaştırabileceğine işaret etti.

Çalışmada, daha küçük gövdeli kuşların yüzerek yuvalarına dönmesini engelleyen güçlü akıntılar ya da insan kaynaklı tehditler nedeniyle penguenlerin göç ettikleri bölgelerde mahsur kalabildiğine dikkat çekildi.

Daha küçük bir gövdenin ayrıca okyanus sıcaklıklarına karşı daha fazla hassasiyet anlamına geldiği değerlendirmesinde bulunan Yamamoto'ya göre, her geçen yıl daha az sayıda dişi penguenin üreme alanlarına geri dönememesinin, tüm Macellan pengueni popülasyonunu riske attığı uyarısında bulundu.

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