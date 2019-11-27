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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.11.2019 - 20:20, Son Güncelleme:

Çok konuşulmuştu.... Ve listeye alındı

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Çok konuşulmuştu.... Ve listeye alındı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın geçen yıl Salisbury'de zehirlenmesi olayında tespit edilen "novichok" maddesini ve benzer nitelikteki zehirli kimyasal maddeleri Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) yasaklı maddeler listesine aldı.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen KSYÖ Taraf Devletler Yıllık Konferansı’nın üçüncü gününde, CWC'nin 1997 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez değişiklik yapıldı.

Konferansta, CWC'nin zehirli kimyasal maddeleri içeren yasaklı maddeler listesinde değişiklik yapılması için ABD, Hollanda ve Kanada'nın sunduğu ortak bir öneri ve Rusya Federasyonu tarafından sunulan ayrı bir öneri oy birliği ile kabul edildi.
Karar, KSYÖ tarafından söz konusu değişikliğin uygulanmasına ilişkin taraf ülkelere yapacağı resmi bildirimden 180 gün sonra yürürlüğe girecek.
Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, novichok olarak adlandırılan zehirli kimyasal maddelerin silah olarak kullanımı CWC kapsamında yasaklanmış olacak.

SKRİPAL KRİZİ

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.  Hastaneden taburcu edilen baba ve kızın tedavilerine evde devam edileceği bildirilmişti.  İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin, Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

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