Çocuklara miras yok
Hollywood’un en gözde çiftleri arasında gösterilen Ashton Kutcher ve Mila Kunis, çocuklarına miras bırakmayı düşünmediklerini söyledi.
Bir radyo programa konuk olan Ashton Kutcher “Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu” dedi. Mila Kunis ile servetlerini yardım vakıflarına bağışlamayı planladıklarını söyleyen Kutcher, çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirtti.
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