Çocuk yapmama 7 yıl daha var

21 yaşındaki Alman manken Stefanie Giesinger, sosyal medyada 3.5 milyon takipçisi olan sevgilisi Marcus Butler’e yaklaştı. Takipçi sayısı 3.1 milyona ulaşan Giesinger, buna rağmen sürekli elinde telefonla dolaşmadığını söyledi. Bild gazetesine konuşan konuşan güzel manken, gezmeye çıktığında ya da SPA’ya gittiğinde telefonunu kapattığını belirterek, “Cep telefonu her zaman elimde dolaşmak sinirlerimi bozar” dedi.

Özel hayatıyla ilgili planlarını da anlatan Stefanie Giesinger, “7 yıl daha gezip tozacağım, çocuklar gibi eğleneceğim, sonra da çocuğum olsun istiyorum. 10 yıl sonra evli ve iki çocuğum ile güzel bir evim olsun isterim. Çok sıkıcı, ama güzel, değil mi?” diye konuştu.