Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Çocuk yapmama 7 yıl daha var

    Çocuk yapmama 7 yıl daha var

    BERLİN
    04.03.2018 - 19:21 | Son Güncelleme:

    Bild gazetesine konuşan Alman manken Stefanie Giesinger, çocuk yapmaya daha 7 yılının olduğunu söyledi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Çocuk yapmama 7 yıl daha var
    • Çocuk yapmama 7 yıl daha var
    • Çocuk yapmama 7 yıl daha var
    • Çocuk yapmama 7 yıl daha var

    21 yaşındaki Alman manken Stefanie Giesinger, sosyal medyada 3.5 milyon takipçisi olan sevgilisi Marcus Butler’e yaklaştı. Takipçi sayısı 3.1 milyona ulaşan Giesinger, buna rağmen sürekli elinde telefonla dolaşmadığını söyledi. Bild gazetesine konuşan konuşan güzel manken, gezmeye çıktığında ya da SPA’ya gittiğinde telefonunu kapattığını belirterek, “Cep telefonu her zaman elimde dolaşmak sinirlerimi bozar” dedi.
    Özel hayatıyla ilgili planlarını da anlatan Stefanie Giesinger, “7 yıl daha gezip tozacağım, çocuklar gibi eğleneceğim, sonra da çocuğum olsun istiyorum. 10 yıl sonra evli ve iki çocuğum ile güzel bir evim olsun isterim. Çok sıkıcı, ama güzel, değil mi?” diye konuştu.

    Etiketler: Stefanie Giesinger , manken , Alman , avrupadan haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri