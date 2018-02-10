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    Cips devinden kadınları kızdıran açıklama!

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

    Doritos'un kadınlar için ‘kadın dostu’ cips üreteceğine yönelik açıklaması sosyal medyayı karıştırdı. Şirket cinsiyetçilik ve ayrımcılıkla suçlandı.

    Çantaya sığabilecek küçüklükteki cips, aynı zamanda yenirken daha az ses çıkarıyor. PepsiCO CEO’su, Frito-Lay’in tortilla cipsinden ilham alınarak hazırladıkları yeni ürünün kadınların halkın önünde nazikçe cips yemesi için geliştirildiğini ifade etti.

    Bu açıklama sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu. Kullanıcılar Doritos'un ayrımcılık ve cinsiyetçilikle suçladı. 

    Doritos tarafından gelen açıklama ise konuya açıklık getirdi. Marka sözcüsü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “Kadın tüketicilere özel Doritos çıkacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Halihazırda kadınlar için bir Doritos’umuz var -adı da Doritos. Üstelik her gün milyonlarca kişi onun tadını çıkarıyor. İhtiyaçların ve tercihlerin sürekli olarak değiştiğini biliyor, bunun bir parçası olmanın ve tüketicilerimizi memnun etmenin yollarını arıyoruz” dedi.

    Ancak sosyal medyada tepki toplayan bir diğer açıklama da Nooyi’nin, kadınların toplum içinde parmaklarını yalayarak ve çıtırdatarak cips yemekten hoşlanmadıklarını, bu yüzden Doritos’un kadınlar için “fazla pis” olabileceği yönünde görüş bildirmesiydi. Tüm bunlar markanın sosyal medyada topa tutulmasına mani olamadı.

    Etiketler: Cips , kadın , doritos
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