Çipras’tan skandal açıklama: Türkiye ısrar ederse yaptırımlar gelebilir
YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmaları yapma kararının, gerekli teknik imkanlara sahip olmadığı için herhangi bir sonuç vermeyeceğini iddia etti.
Ülkede, 26 Mayıs’ta birlikte gerçekleştirilecek yerel ve Avrupa Parlamentosu seçimleri kampanyası çerçevesinde ‘Alpha’ televizyonuna konuşan Çipras, Türkiye’nin söz konusu bölgede sondaj çalışmaları yapmakta ısrar etmesi halinde, AB’nin ekonomik yaptırımlarda bulunacağını öne sürdü.
Her ne kadar “Biz Türkiye’nin egemenlik haklarından şüphe etmek istemiyoruz” dese de Çipras, Yunan-Rum bakış açısını tekrarlayarak politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını ortaya koydu. Çipras, özetle şunları söyledi:
“Türklerin kazıları (Sondajı kastediyor) sonuç vermeyecek. Gerekli teknik imkanları yok. Propaganda için yapıyorlar. Yunan ve Rum egemenlik haklarında şüphe yaratmak amacıyla gerginlik çıkarıyorlar. Bu hikaye devam ederse ekonomik tedbirler ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.
Yunanistan bugün, yakın tarihinde hiç olmadığı kadar AB gibi uluslararası güçlü desteğe ve İsrail ile Mısır gibi güçlü ittifaklara sahip. Türkiye’nin, tek taraflı olarak, Kıbrıs (Rum Kesimi) ve Yunanistan’ın egemenlik haklarından şüphe etmesine tolerans gösterilmeyecektir.”
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