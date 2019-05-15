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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çipras’tan skandal açıklama: Türkiye ısrar ederse yaptırımlar gelebilir

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Çipras’tan skandal açıklama: Türkiye ısrar ederse yaptırımlar gelebilir

YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmaları yapma kararının, gerekli teknik imkanlara sahip olmadığı için herhangi bir sonuç vermeyeceğini iddia etti.

Ülkede, 26 Mayıs’ta birlikte gerçekleştirilecek yerel ve Avrupa Parlamentosu seçimleri kampanyası çerçevesinde ‘Alpha’ televizyonuna konuşan Çipras, Türkiye’nin söz konusu bölgede sondaj çalışmaları yapmakta ısrar etmesi halinde, AB’nin ekonomik yaptırımlarda bulunacağını öne sürdü.

Her ne kadar “Biz Türkiye’nin egemenlik haklarından şüphe etmek istemiyoruz” dese de Çipras, Yunan-Rum bakış açısını tekrarlayarak politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını ortaya koydu. Çipras, özetle şunları söyledi:

“Türklerin kazıları (Sondajı kastediyor) sonuç vermeyecek. Gerekli teknik imkanları yok. Propaganda için yapıyorlar. Yunan ve Rum egemenlik haklarında şüphe yaratmak amacıyla gerginlik çıkarıyorlar. Bu hikaye devam ederse ekonomik tedbirler ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Yunanistan bugün, yakın tarihinde hiç olmadığı kadar AB gibi uluslararası güçlü desteğe ve İsrail ile Mısır gibi güçlü ittifaklara sahip. Türkiye’nin, tek taraflı olarak, Kıbrıs (Rum Kesimi) ve Yunanistan’ın egemenlik haklarından şüphe etmesine tolerans gösterilmeyecektir.”

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