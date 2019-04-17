Çipras’tan S-400 füzesi açıklaması
YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras, S-400 füzeleri ile ilgili olarak Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşananlardan endişe duyduğunu söyledi.
Çipras, ANT1 televizyonuna verdiği demeçte, Türkiye-Rusya ve Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili bir soruyu “İstikrarsız bir komşu istemiyoruz. Siyasi istikrarı olan ve askıdaki meseleler için diyalog kanalları açık bir komşu istiyoruz. Türkiye’nin başka bir eksene kayması ihtimali bizi endişelendiriyor” diye cevapladı.
Çipras, Yunanistan’ın, İsrail, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerle ilişkilerini geliştirdiğini ve bölgedeki öneminin arttığını da sözlerine ekledi. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına karşı çıkıyor, bu nedenle Ankara üzerinde baskıyı arttırabilmek için F-35 savaş uçaklarıyla ilgili Türkiye’ye sevkıyatları askıya alma kararı almıştı. Türkiye ise Rusya’dan S-400 alma kararlılığını sürdürüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin istedikleri silahları alabileceğini söylerken Avrupa ülkelerinin genelde bu tartışmada sessiz kalması dikkat çekiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle