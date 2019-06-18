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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çipras’a ‘seçim şovu’ eleştirisi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Çipras’a ‘seçim şovu’ eleştirisi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle, 7 Temmuz’da yapılacak genel seçim kampanya gezilerini yarıda kesip Dışişleri ve Savunma Konseyi’ni (KYSEA) olağanüstü topladı. Muhalefet, Çipras’ın bu tutumunu ağır eleştirdi.

Ana muhalefetteki merkez sağ Yeni Demokrasi partisinin lideri Kiriakos Miçotakis, Çipras’ın “sorumsuz şekilde durumu abartıp dramatize etmeye çalıştığını” söyledi. Önceki günkü toplantıda önemli bir karar alınmayınca, Yunan basınında “Çipras’tan seçim öncesi şov”, “Çipras Türkiye kozunu oynayıp seçmenleri etkilemek istiyor” yorumları yapıldı.

‘ATEŞ İLE OYNUYORSUN’

To Vima gazetesinin haber sitesinde “Aleksis aklını mı kaçırdın? Ateş ile oynuyorsun” başlıklı yazıda “Çipras seçimleri kaybedecek. Bu yüzden de, belki durum değişebilir düşüncesiyle Türkiye kozunu oynuyor. Yunan tarafının seçim hesapları yapıp ateşe körükle gitmesi sorumsuzluktur. Bazı şeyler ile oyun oynanmaz” denildi.

ProtoThema gazetesinin haber sitesinde de “Çipras önce kriz ortamı yarattı sonra da halkı yatıştırıcı konuşma yaptı. Özellikle dikkatli davranılması gereken Türk-Yunan ilişkileri, seçim öncesi oyunların dışında kalmalıdır” ifadesi kullanıldı. Çipras, KYSEA toplantısından sonra “Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi (Rumların tek taraflı ilan ettiği bölge) sondaj yaptığı doğrulanırsa, AB’den Türkiye’ye karşı yaptırımda bulunmasını isteyeceğiz” demişti. Yunan halkına da “Güven içindesiniz. Yunanistan bugün her zamankinden daha güçlü. Çok güçlü ittifakları var” mesajı yollamıştı. 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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