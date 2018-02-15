Çipras Türkiye'yi suçladı!

Yunan Başbakanı konuşmasında, Kardak bölgesindeki çarpışmadan Türk tarafını sorumlu tuttu ve “Son olay, Türk Sahil Güvenlik’in sorumsuzca hareket etmesinden kaynaklandı. İnsanların hayatları tehlikeye atıldı. Sahil Güvenlik, insanları kurtarmak içindir, hayatlarını tehlikeye atmak için değil” dedi.

Çipras, Yunanistan’ın doğu sınırlarının (Ege) aynı zamanda AB’nın sınırları olduğunu vurguladı ve Türkiye’yi kastederek “İhtilaflı bölgeler (gri bölge) hayal edenler ve uluslararası hukuk kurallarından şüphe edenler, bunu gözönünde bulundurmaldır. Yunanistan’a karşı tahrikler, aynı zamanda AB’na yönelik tahriklerdir” diye konuştu.

Kardak bölgesinde Türk Sahil Güvenlik gemisi “Umut” ile çarpışan Yunan Sahil Güvenlik gemisi “Gavdos’un kaptan ve mürettebatına seslenen Çipras “Siz soğukkanlılık gösterdiniz. Soğukkanlılık aynı zamanda mertliktir. Buna karşı, küstahlık ve tahrikçilik sorumsuzluk ve korkaklık duruşudur” dedi.

“Mesajımız açıktır. Yunanistan’ın bugün de, yarın da, her zaman da, toprak bütünlüğünden ve egemenlik haklarından şüphe edilmesine izin vermesi ya da kabullenmesi sözkonusu değildir” diyen Çipras şunları söyledi:

“Yunanistan oyunlar oynayan bir ülke değildir. NATO ve AB üyesidir. Bölgede güçlü bir rolü, uluslararası ittifakları vardır. İstikrar odağıdır. Bu şüphesiz bazılarını rahatsız ediyor. Bu gerçeklerle uzlaşmalarına davet ediyorum”

Çipras “Yunan Sahil Güvenlik’in de Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin de en güçlü caydırıcı silahı, Yunan ruhudur” diye ekledi.

Yunan Başbakanı geçen yıl 12 Kasım’da askeri üniforma ile F-16 savaş uçağına binerek Kuzey Ege adaları (Siros, Limni, Bozbaba (Agios Efstratios) ve Keşişler diyarı olarak bilinen Aynoroz üzerinde uçmuştu.

Geçen 6 Ocak’ta ise Ege’de Kilimli ve Keçi (Pserimos) adalarına sembolik anlam taşıyan ziyaretler gerçekleştirmişti.