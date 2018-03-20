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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.03.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

'Çin'in kalkınması kimse için tehdit değil'

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'Çin'in kalkınması kimse için tehdit değil'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in kalkınmasının kimseye tehdit oluşturmadığını belirterek, ”Başkalarını tehdit etmeye alışık olanlar, diğerlerini de kendilerini tehdit ediyor şeklinde görüyor.” dedi.

Şi, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantılarının kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, ikinci dönem devlet başkanlığına seçilerek çok ağır ve onurlu bir görevi yüklendiğini belirtti ve görevi boyunca ülkesine, milletine bağlı kalıp anayasaya uyacağını vurguladı.

Bulunduğu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için elinden geleni yapacağını dile getiren Şi, ülkedeki tüm halkların, delegelerin ve temsilcilerin inancını ve güvenini boşa çıkarmayacağının altını çizdi.

“Hangi mevkide olursanız olun, şunu unutmayın: Çin Halk Cumhuriyeti, Çin halkıdır. Sürekli Çin halkının çıkarlarını, mutluluğunu ve halka hizmeti en merkeze koyun ve öyle gayretle çalışın”
Şi Cinping

“ÇİN’İN KALKINMASI KİMSEYE TEHDİT DEĞİL"

Çin'in hamleleri ve uluslararası yardımları hakkında konuşan Şi, Çin’in kendi halkı ile başka devletlerin halklarının barışçıl kalkınmasına katkıda bulunması arzusunda olduğuna dikkati çekerek, bu konuda samimi olduklarını söyledi.

Şi, başkalarının çıkarlarına zarar verecek şekilde kalkınma içinde olmadıklarını belirterek, ”Çin’in kalkınması herhangi bir ülkeye tehdit değildir. Çin, genişleme çabasında değil. Başkalarını tehdit etmeye alışık olanlar, diğerlerini kendilerini tehdit ediyor şeklinde görüyor.” dedi.

Tayvan ile ana kara Çin arasındaki ilişkilere de değinen Şi, tek Çin ilkesini ve 1992 konsensüsündeki tutumlarını sürdüreceklerini anlattı. Şi, iki boğaz ilişkilerinin barışçıl, ekonomik ve kültürel iş birliği ile gelişmesini teşvik edeceklerini ifade ederek, Tayvan ile Çin arasında ana kara ile barışçıl birleşmeyi ön planda tutacaklarını vurguladı.

"ÇİN’İ BÖLMEYE ÇALIŞANLAR TARİHİN CEZASINI ÇEKECEKLER"

Şi, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ve vatanın birliğini sağlamanın Çin'in tüm evlatlarının ortak iradesi ve temel çıkarı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, herhangi bir isim vermeden “vatanı bölecek davranış ve eylemlere girenlerin kaybetmeye mahkum olduğunu ve cezasını çekeceklerini” söyledi.

Çin halkının ülkeyi bölecek ayrılıkçıları yenecek yeterli inancı ve iradesi olduğuna vurgu yapan Şi, "Çin milletinin ortak bir inancı var. Bu da şudur: Büyük vatanımızın herhangi bir parçası kesinlikle ve kesinlikle Çin’den kopartılamaz.” ifadelerini kullandı.

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